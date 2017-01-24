Нужно составить описание канала на "Ютубе"

Нужно грамотно составленное описание канала на "Ютубе" 1. Использовать в тексте ключевые слова. Только нужно вставлять их естественно, а не просто сплошняком через запятую. Поисковики , они увидят всю переоптимизацию, наложат фильтры и «публично опустят» вас в выдаче.2. Написать о канале, чем он занимается и какие видео на нём публикуются.3. Нужно 1000 символов написать.4. ссылка канала https://www.youtube.com/user/maximuma10