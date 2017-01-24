Продвижение сайта, обогнать конкурента

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок167 просмотров

Есть сайт - https://goo.gl/vsSVLt

По сайту проводились SEO работы. 

Делалась оптимизация по обширному SEO чек листу. 

Но в выдаче есть конкурент - https://goo.gl/MWhnbZ которого никак не можем обогнать

Нужен опытный специалист, который своим экспертным взглядом может понять что конкретно нужно сделать чтоб обогнать конкурента. 

Пожалуйста, принимаются только четкие и конкретные предложения. 

Распишите конкретно план ваших действий по обгону конкурента.

8 лет назад
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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