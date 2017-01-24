Продвижение сайта, обогнать конкурента

Есть сайт - https://goo.gl/vsSVLt

По сайту проводились SEO работы.

Делалась оптимизация по обширному SEO чек листу.

Но в выдаче есть конкурент - https://goo.gl/MWhnbZ которого никак не можем обогнать

Нужен опытный специалист, который своим экспертным взглядом может понять что конкретно нужно сделать чтоб обогнать конкурента.

Пожалуйста, принимаются только четкие и конкретные предложения.

Распишите конкретно план ваших действий по обгону конкурента.