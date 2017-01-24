Необходимо сделать оптимизацию сайта согласно аудиту. Нужно сделать: • ТЗ по правильному переезду сайта на https с точки зрения SEO • Составление и внедрение новых оптимизированных мета тегов на сайт для всех ...
Продвижение сайта, обогнать конкурента
Есть сайт - https://goo.gl/vsSVLt
По сайту проводились SEO работы.
Делалась оптимизация по обширному SEO чек листу.
Но в выдаче есть конкурент - https://goo.gl/MWhnbZ которого никак не можем обогнать
Нужен опытный специалист, который своим экспертным взглядом может понять что конкретно нужно сделать чтоб обогнать конкурента.
Пожалуйста, принимаются только четкие и конкретные предложения.
Распишите конкретно план ваших действий по обгону конкурента.
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