Улучшить яндекс директ - увеличить трафик в 3-4 раза

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок109 просмотров

увеличить трафик  с  с 2 500 до 10 000 целевых кликов.

есть рекламная компнии в яндексе 

сайт http://vdu.by

кликов всего в месяц 2500 -3000 на сайт

Визиты 2 619 за последний месяц

Переходы по рекламе  69,2 %

Переходы из поисковых систем 19,1 %

Прямые заходы 5,39 %

Внутренние переходы 4,85 %

Переходы из социальных сетей 0,76 %

Остальные 0,73 %

Надо сделать 10 000 кликов в месяц целевых на сайт.

что можете предложить ? и за какие деньги.

готовы платить за результат !

8 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров