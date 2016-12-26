Нужно грамотно составленное описание канала на "Ютубе" 1. Использовать в тексте ключевые слова. Только нужно вставлять их естественно, а не просто сплошняком через запятую. Поисковики , они увидят всю переоптимизацию, наложат фильтры и «публично опустят» вас ...
Улучшить яндекс директ - увеличить трафик в 3-4 раза
увеличить трафик с с 2 500 до 10 000 целевых кликов.
есть рекламная компнии в яндексе
сайт http://vdu.by
кликов всего в месяц 2500 -3000 на сайт
Визиты 2 619 за последний месяц
Переходы по рекламе 69,2 %
Переходы из поисковых систем 19,1 %
Прямые заходы 5,39 %
Внутренние переходы 4,85 %
Переходы из социальных сетей 0,76 %
Остальные 0,73 %
Надо сделать 10 000 кликов в месяц целевых на сайт.
что можете предложить ? и за какие деньги.
готовы платить за результат !
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