Создание тем на форумах

Сайту примерно полтора-два года. Провели начальную оптимизацию, закупили ссылки и с тех пор ни чего не менялось. Некоторые ключевики уже на 1-2 странице стабильно. Нужно продвинуть в ТОР-5 Яндекса. Регион Москва, Московская область. Основные ключевики: Реклама в лифтах (нужен ...