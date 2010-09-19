2 легких задания по Word и PowerPoint =)

$10
ПрезентацииЗавершен4 заявки349 просмотров
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Задание с 1-го курса по информатике.

1. В PowerPoint создать презентацию по рекламе предприятий легкой промышленности Минска, либо какого то одного

Требования к презентации:

- найти фотографии отличного качества одного либо нескольких предприятий легкой промышленности Минска

- объем презентации 10 слайдов;

- презентация должна содержать слайды с маркированным списком, диаграммы, картинки.

- ко всем слайдам применить шаблон оформления, настроить анимацию, смену слайдов.

Сохранить презентацию под именем "Реклама на __________"

2. В Word создать визитку с хорошим дизайном.

Требования:

- Визитка должна содержать:

ФИО: Баранова Оксана Олеговна

Должность: бухгалтер

Адрес: пр.Победителей 116-23

Телефон: +375 (29) 760-28-48

E-Mail: [email protected]

- наличие подходящих символов и рисунков (вставка/символ, вставка/рисунок)

- размножить визитку на страницу

- сохранить под именем "визитка.doc"

13 лет назад
Cartman
Максим 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
AirLibra
62 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
70 отзывов(-2)
13 лет назад
$10
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