Необходимо создать Диск для презентации компании и ее услуг клиентам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать видеопрезентацию, несложную про продукцию завода Северная Чернь
Видепрезентация будет размещаться на youtube
Заставка - про завод и ручное изготовление ювелирных украшений
Далее идут кадры с продукцией
В конце - заходите к нам на сайт
Хотелось бы, чтобы Вы сделали ролик с душой
Завод Российский, уникальный, все делается вручную
Фон черный или благородный синий, на котором хорошо будет смотреться серебро
На сайте www.SEVCHERN.ru представлена продукция и описание
Оплата рубли вебмани или ЯД
P.S. в личку не пишите, все и всегда внимательно просматриваю.
Заказ реальный. Однако плачу я за завод из денег за продвижение, поэтому их не так много
Примеры работ http://www.youtube.com/watch?v=ovI3s0a5cRQ&feature=related
Правда, музыка слишком агрессивна
Вот здесь, как мне кажется, правильнее
http://ru.piaget.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
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