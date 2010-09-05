Необходимо сделать видеопрезентацию

ПрезентацииЗакрыт5 заявок231 просмотр
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Необходимо сделать видеопрезентацию, несложную про продукцию завода Северная Чернь

Видепрезентация будет размещаться на youtube

Заставка - про завод и ручное изготовление ювелирных украшений

Далее идут кадры с продукцией

В конце - заходите к нам на сайт

Хотелось бы, чтобы Вы сделали ролик с душой

Завод Российский, уникальный, все делается вручную

Фон черный или благородный синий, на котором хорошо будет смотреться серебро

На сайте www.SEVCHERN.ru представлена продукция и описание

Оплата рубли вебмани или ЯД

P.S. в личку не пишите, все и всегда внимательно просматриваю.

Заказ реальный. Однако плачу я за завод из денег за продвижение, поэтому их не так много

Примеры работ http://www.youtube.com/watch?v=ovI3s0a5cRQ&feature=related

Правда, музыка слишком агрессивна

Вот здесь, как мне кажется, правильнее

http://ru.piaget.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8

13 лет назад
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
1max94
Максим 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад
$20
2 дня
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