Флеш ролики\презентации

Мы планируем запустить несколько презентационных роликов для сайта бизнес услуг. в данный момент ищем специалиста с которым могли бы работать над их созданием. по аудитории и стилистике из тех что я видел наиболее близкий - http://www.emailcenterpro.com/

Цель данного поста - прикинуть бюджет разработки одного ролика и выбрать поставщика услуг.

Ролики примерно по 20 секунд, будет их 4-5 , по ситуации. потом вероятно больше. Аудио дорожку запишем сами после того как ролик будет готов.

Насчет стилистики ролика - возможно вы можете предложить какойто другой стиль или стили, в таком случае было бы хорошо посмотреть на ролик(и) в сети, так как пока не совсем представляем как легче сделать красивую бизнес презентацию.

Желатлельно чтобы человек был в Киеве или Днепропетровске, тогда можно будет несколько раз встретиться лично, но впринципе география не ограничена.