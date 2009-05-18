Необходима помощь флеш-программиста в реализации мультимедийной презентации с системой управления контентом : работа с базами данных. Проект представляет из себя флеш-презентацию, которая включает в себя три монитора , каждый из ...
Флеш ролики\презентации
Мы планируем запустить несколько презентационных роликов для сайта бизнес услуг. в данный момент ищем специалиста с которым могли бы работать над их созданием. по аудитории и стилистике из тех что я видел наиболее близкий - http://www.emailcenterpro.com/
Цель данного поста - прикинуть бюджет разработки одного ролика и выбрать поставщика услуг.
Ролики примерно по 20 секунд, будет их 4-5 , по ситуации. потом вероятно больше. Аудио дорожку запишем сами после того как ролик будет готов.
Насчет стилистики ролика - возможно вы можете предложить какойто другой стиль или стили, в таком случае было бы хорошо посмотреть на ролик(и) в сети, так как пока не совсем представляем как легче сделать красивую бизнес презентацию.
Желатлельно чтобы человек был в Киеве или Днепропетровске, тогда можно будет несколько раз встретиться лично, но впринципе география не ограничена.
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