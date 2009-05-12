Помощь в реализации мультимедийной презентации

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Закрыт6 заявок212 просмотров

Необходима помощь флеш-программиста в реализации мультимедийной презентации с системой управления контентом : работа с базами данных. Проект представляет из себя флеш-презентацию, которая включает в себя три монитора , каждый из которых содержит свой контент и взамиосвязан с остальными. Два монитора используются для навигазии, а на третьем видим результат. На первом мониторе происходит глобальная навигация, на втором локальная, на третьем отображается результат, третий монитор синхронизирован с основным большим экраном, который и видит зритель.

16 лет назад
Fresh-painter
Ольга 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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