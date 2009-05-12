Помощь в реализации мультимедийной презентации

Необходима помощь флеш-программиста в реализации мультимедийной презентации с системой управления контентом : работа с базами данных. Проект представляет из себя флеш-презентацию, которая включает в себя три монитора , каждый из которых содержит свой контент и взамиосвязан с остальными. Два монитора используются для навигазии, а на третьем видим результат. На первом мониторе происходит глобальная навигация, на втором локальная, на третьем отображается результат, третий монитор синхронизирован с основным большим экраном, который и видит зритель.