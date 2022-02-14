Нужна презентация для института на тему:морфология и орудия труда передковых форм (австралопитеки, хомо хабилис, хомо эректус, неандерталец.).
Оформление презентации - титульный лист(обложка) и два слайда
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать оформление презентации - титульный лист(обложка) и два слайда.
Также добавить инфографику, например, там где есть цифры, чтобы презентация выглядела более интересной. Общий стиль посмотрите на сайте внизу.
Слайд 1:
Improving personal online reputation: from 48% negative to 90% positive
Слайд 2:
Challenge: 48% of negative results in the top 20
Our client was a CEO with a serious online reputation problem: when searching for his full name, 48% of the results on page 1 and 2 came up negative, mostly on news websites. Even worse, many of these were major resources with up to 20m monthly visitors.
Размер страниц: 1920x1080px (16:9)
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