Нужно сделать оформление презентации - титульный лист(обложка) и два слайда.

Также добавить инфографику, например, там где есть цифры, чтобы презентация выглядела более интересной. Общий стиль посмотрите на сайте внизу.

Слайд 1:

Improving personal online reputation: from 48% negative to 90% positive

Слайд 2:

Challenge: 48% of negative results in the top 20

Our client was a CEO with a serious online reputation problem: when searching for his full name, 48% of the results on page 1 and 2 came up negative, mostly on news websites. Even worse, many of these were major resources with up to 20m monthly visitors.

Размер страниц: 1920x1080px (16:9)

В документе разместить кликабельную ссылку на сайт:

https://bdc.consulting/

Сохранить в pdf