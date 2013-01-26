Опросная анкета для партнеров

Нужно оформить презентацию на тренинг "Эффективная презентация". Оформить эффектно и эффективно, то есть, чтобы легко считывалась информация. Презентация нужна в субботу вечером, воскресение рано утром. Бюджет 1000 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на основе вордовского документа создать краткую опросную анкету (1 лист, 4 пункта) с возможностью выбирать и заполнять необходимые пункты ответа.
- Похожие заказы
- $33Презентации1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен обзор в формате PDF, размер 50 страниц: навигация, гиперссылки, дизайн. Есть небольшие требования к дизайну и логотипам, вышлю позже исполнителю.Презентации3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать раздел помощь для посетителя сайта www.avtomakc.ru, путь от регистрации до получения товара...С картинками.Презентации2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн и верстка бизнес презентации логистической компании. Презентация на 5-6 страницах, текст + фото. Логотипы и текст будут предоставлены позже (текст в процессе написания). Указывайте - СРОКИ/ЦЕНЫ/ПОРТФОЛИО. пример презентации в приложении, сайт компании для ознакомления с ...Презентации13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
хочу открыть киоск по продажам коммуникаторов и планшетов в Мол Паркхаусе, но они требуют показать им презентацию, подругому не получить торговую площадку. ассортимент товара примерно как тут http://www.tinydeal.com/ru/android-phones-c-54_678_790.htmlПрезентации4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Необходима сделать Шаблон для печати по образцу в приложенном файле. в формате MS WORD 1:1 как в образце. Логотип FPA также нужно будет сделать и вставить в шаблон.Презентации1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна консультация и дизайн презентации. Есть текст, нужны идеи и воплощение. Готов обсудить детально по скайпу, жду заявки.Презентации1 исполнительЗавершен11 лет назад
На презентации нужно на первой странице убрать чужой логотип, на 14 страницах внизу слева на белом фоне чужой логотип тоже убрать и на последней заменить контакты. СРОЧНО!!Презентации10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется оформить прейскурант салона-красоты в формате Power point, 10-20 листов. Сам перечень услуг и фото-материалы предоставлю. Готовый эскиз уже есть, то есть нужно по данному шаблону сделать новый прейскурант. перечень должен соответствовать экселевскому документу. Пишите стоимость и точные ...Презентации3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сделать превью для 10 сайтов, по аналогии с http://themes.shopify.com/ (первая строка, телефон в превью не нужен). $3 за одну превьюПрезентации11 заявокЗакрыт11 лет назад