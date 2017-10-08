Презентация по теории отраслевых рынков

Необходимо создать видеопрезентацию для конференции по двум сайтам. Один по металлоконструкциям http://m-investspb.ru/ а второй по стеклоконструкциям http://stefex.ru/ . Конференция серьезная, подход к работе должен быть аналогичным. Презентация на основе разделов сайта, длительность около 5 минут. http://m-investspb.ru/http://m-investspb.ru/ http://m-investspb.ru/http://m-investspb.ru/ ...