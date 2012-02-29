Презентация сайта

необходимо создать презентацию сайта сИСТЕМЫ СКИДОК: для понимания пользователЕЙ - как САЙТ работает

. и ОСОБЕННО!!!!!!!!! ДЛЯ ПРОДАВЦОВ КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ДИНАМИЧНО, ПОШАГОВО, ВОЗМОЖНО ПРОСТО.

Ограничение: Это не должно быть как просто Повер Поинт - типа открыл, потом F5, потом запуск только

Формат такой, чтоб при одном "клике" открылось и слайды в зависимости от плотности текста или картинки - изменялось время движения. Картинки могут (лучше всего) быть динамическими.

Возможно флеш анимация !!!!!!!!!!