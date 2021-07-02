Требуется разработать драфт Гугл-презентации на 17-20 слайдов с использованием фирменного стиля компании. Будут предоставлены примеры и необходимая информация для работы. Оплата обсуждается.
Презентация-тильда
Дмитрий, здравствуйте!
Нам нужна рыба презентации, основанная на тех файлах, что я прикрепил, с возможностью сделать ее отдельной странице в тильде
И нужен дизайн (то есть, с возможностью под себя доправить тексты) на тильде страницы с кейсами - https://plov.agency/333
Заявки фрилансеров
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