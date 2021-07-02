Дмитрий, здравствуйте!

Нам нужна рыба презентации, основанная на тех файлах, что я прикрепил, с возможностью сделать ее отдельной странице в тильде

И нужен дизайн (то есть, с возможностью под себя доправить тексты) на тильде страницы с кейсами - https://plov.agency/333