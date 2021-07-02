Презентация-тильда

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Закрыт1 заявка125 просмотров

Дмитрий, здравствуйте!

Нам нужна рыба презентации, основанная на тех файлах, что я прикрепил, с возможностью сделать ее отдельной странице в тильде

И нужен дизайн (то есть, с возможностью под себя доправить тексты) на тильде страницы с кейсами - https://plov.agency/333

Tilda
4 года назад
Jackromanenko
Евгений 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
17 отзывов
4 года назад

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