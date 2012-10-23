Есть тезисы для презентации на бизнес-тематику. Нужно их разместить аккуратно на 10-12 слайдах в PowerPoint. Слайды нужно стильно оформить: Первая страница с названием семинара, ведущим и логотипом Остальные: ...
Сделать маленький мультик
Общий стиль, как тут про святого http://joyreactor.cc/post/225583 Красным выделять только AirCityPost и акценты на коробке. Сюжет:
1. Китай на планете. Наезд камеры на точку, укрупнение, грод, здание, окно, влетели внутрь, стол и там человек пакует коробку.
2. Крупно: человек клеет на коробку USPS лейбл (гуглим как выглядит)
3. Камера отъезжает: коробка одна из многих, человек толкает ее и она попадает в авиаконтейнер (http://www.lthexpress.com/images/airContainer2.gif или гуглим air container)ю На контейнера написано AirCityPost.
4. Контейнер ставится на грузовик, сам просто залетает, грузовик везет его и контейнер лезет в самолет.
5. Самолет отрывается от землии превраается в маленький в небе. В это время внизу наезд на таможенника за компьютером.
6. Другой комьютер с надписьью AirCityPost соеданияется с ним проводами и по проводам туда-сюда двигается сигнал.
7. Таможенник ставит печать на бумаги. Камера отъезжает от них и наезжает на садящийся самолет.
8. Самолет садится, оттуда вылезает контейнер и высыпается в USPS track (http://sekodirect.com/yahoo_site_admin/assets/images/USPS-Mail-Truck.269112102_std.jpg и гуглим mail track usps track)
9. Трак едет,подъезжает к дому и оттуда почтальон выносит посылку радующемуся жильцу дома.
Все сцены в среднем по две секунды. Весь ролик должен умещаться в 22 секунды. Ну максимум 25.
Как всегда: если есть такие работы в портфлоио - показывайте сразу их. Вопросы - задавайте.
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