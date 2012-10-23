Сделать маленький мультик

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен15 заявок325 просмотров

Общий стиль, как тут про святого http://joyreactor.cc/post/225583 Красным выделять только AirCityPost и акценты на коробке. Сюжет:

1. Китай на планете. Наезд камеры на точку, укрупнение, грод, здание, окно, влетели внутрь, стол и там человек пакует коробку.

2. Крупно: человек клеет на коробку USPS лейбл (гуглим как выглядит)

3. Камера отъезжает: коробка одна из многих, человек толкает ее и она попадает в авиаконтейнер (http://www.lthexpress.com/images/airContainer2.gif или гуглим air container)ю На контейнера написано AirCityPost.

4. Контейнер ставится на грузовик, сам просто залетает, грузовик везет его и контейнер лезет в самолет.

5. Самолет отрывается от землии превраается в маленький в небе. В это время внизу наезд на таможенника за компьютером.

6. Другой комьютер с надписьью AirCityPost соеданияется с ним проводами и по проводам туда-сюда двигается сигнал.

7. Таможенник ставит печать на бумаги. Камера отъезжает от них и наезжает на садящийся самолет.

8. Самолет садится, оттуда вылезает контейнер и высыпается в USPS track (http://sekodirect.com/yahoo_site_admin/assets/images/USPS-Mail-Truck.269112102_std.jpg и гуглим mail track usps track)

9. Трак едет,подъезжает к дому и оттуда почтальон выносит посылку радующемуся жильцу дома.

Все сцены в среднем по две секунды. Весь ролик должен умещаться в 22 секунды. Ну максимум 25.

Как всегда: если есть такие работы в портфлоио - показывайте сразу их. Вопросы - задавайте.

13 лет назад
Mauser
Тер 
51 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$275
4 дня
Товарищ Z A P сделал работу на великолепном уровне, за крайне разумное время, за самую хорошую цену. По ходу работы принимались замечания и корректировки без каких-то ненужных споров и всяких встрчающихся порой "я так вижу". Результат оказался совершенно замечательным. Искрене рекомендую Сергея. В высшей степени ответственный подход к делу и профессиональное исполнение.
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Заявки фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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