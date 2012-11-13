Нужно красиво оформить PowerPoint презентацию

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен10 заявок207 просмотров

Есть тезисы для презентации на бизнес-тематику.

Нужно их разместить аккуратно на 10-12 слайдах в PowerPoint.

Слайды нужно стильно оформить:

Первая страница с названием семинара, ведущим и логотипом

Остальные:

Сверху шапка - название семинара и логотип фирмы

Снизу ведущий и название сайта

Фон - белый

На каждом слайде нужно добавить помимо тезисов картинку вызывающую эмоции по теме слайда (самим рисовать не надо, просто поискать в гугле подходящее)

От Вас - цена и срок выполнения работы.

Также желетельна ссылка на портфолио по теме оформления презентаций или работы с графикой.

PowerPoint
13 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
13 лет назад
$25
1 день
Выполнил работу на отлично! спасибо большое Константину - оперативно, креативно и стильно.
Владислав замечательный заказчик и, что самое приятное, поощряет инициативу в денежном эквиваленте.

Заявки фрилансеров

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
13 лет назад

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