Нужно красиво оформить PowerPoint презентацию

Есть тезисы для презентации на бизнес-тематику.

Нужно их разместить аккуратно на 10-12 слайдах в PowerPoint.

Слайды нужно стильно оформить:

Первая страница с названием семинара, ведущим и логотипом

Остальные:

Сверху шапка - название семинара и логотип фирмы

Снизу ведущий и название сайта

Фон - белый

На каждом слайде нужно добавить помимо тезисов картинку вызывающую эмоции по теме слайда (самим рисовать не надо, просто поискать в гугле подходящее)

От Вас - цена и срок выполнения работы.

Также желетельна ссылка на портфолио по теме оформления презентаций или работы с графикой.