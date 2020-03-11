Сделать pdf презентацию из psd

$30
ПрезентацииЗавершен7 заявок189 просмотров
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Есть презентация в фотошопе 40 страниц картинки и тексты.

Задача: сделать презентацию в pdf, чтобы можно было копировать тексты из файла.

Примеры экранов прикрепил в файлы.

4 года назад
ivanpetrov1991
Иван Петров 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Proskurin_Dm
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$30
1 день
Дмитрий отличный специалист, без лишних вопросов все сделал в лучшем виде и точно в срок. Продолжаем сотрудничать. Рекомендую!
Позитивный заказчик, однозначно рекомендую. Четко поставленная задача и своевременная оплата, буду рад продолжить сотрудничество.