Создание 2-х минутного видеоролика

Необходимо создать 2-х минутный видеоролик по уровню сложности сопоставимый с вот этим:

http://www.youtube.com/watch?v=YmuNiBrEcvM

От вы получаете отснятое видео, звуковое сопровождение и сценарий.

От вас требуется создание всех "флеш-примочек" и монтаж всего этого с исходным материалом.