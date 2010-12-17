Есть презентация сделанная для сайта. Скачать ее можно здесь http://www.sendspace.com/file/19hdce Необходимо доработать презентацию добавив туда больше анимации (в текущей версии она очень бедная). В большинстве случаев достаточно наложить анимацию поверху ...
Создание 2-х минутного видеоролика
Необходимо создать 2-х минутный видеоролик по уровню сложности сопоставимый с вот этим:
http://www.youtube.com/watch?v=YmuNiBrEcvM
От вы получаете отснятое видео, звуковое сопровождение и сценарий.
От вас требуется создание всех "флеш-примочек" и монтаж всего этого с исходным материалом.
Заявки фрилансеров
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