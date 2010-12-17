Создание 2-х минутного видеоролика

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Закрыт5 заявок193 просмотра

Необходимо создать 2-х минутный видеоролик по уровню сложности сопоставимый с вот этим:

http://www.youtube.com/watch?v=YmuNiBrEcvM

От вы получаете отснятое видео, звуковое сопровождение и сценарий.

От вас требуется создание всех "флеш-примочек" и монтаж всего этого с исходным материалом.

14 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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