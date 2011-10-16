Создание небольшой презентации. Только Москва.

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт1 заявка113 просмотров

Нужен человек, который может приехать в офис в Москве для обсуждения и уточнения задания. Только личная встреча.

Есть задача - сделать мультимедиа-презентацию в Flash. Есть изображение технического устройства. При наведении мыши (или клике) на определенную область - выделяются узлы этого устройства. Ну то есть, выделение определенных систем в целой картинке. Возможно, будут другие эффекты.

Повторяю: обязательно нужно приехать в офис в Москве для встречи и обсуждения.

14 лет назад
ifman
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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