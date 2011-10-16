Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужна ваша помощь. Нужно поменять формат сумм в презентации. Всего 6 графиков. Пример того как нужно в прикрепленном файле. Предлагайте стоимость, срок на выполнение. Предложения можно писать ...
Создание небольшой презентации. Только Москва.
Нужен человек, который может приехать в офис в Москве для обсуждения и уточнения задания. Только личная встреча.
Есть задача - сделать мультимедиа-презентацию в Flash. Есть изображение технического устройства. При наведении мыши (или клике) на определенную область - выделяются узлы этого устройства. Ну то есть, выделение определенных систем в целой картинке. Возможно, будут другие эффекты.
Повторяю: обязательно нужно приехать в офис в Москве для встречи и обсуждения.
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