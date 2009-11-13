Создание презентации в PowerPoint

ПрезентацииЗакрыт32 заявки329 просмотров
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Есть текстовые материалы. Требуется сделать презентацию ~ 50 слайдов.

14 лет назад
Lev_Bakanov
62 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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