Создать презентацию

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Закрыт12 заявок192 просмотра

Создание информирующей и продающей презентации в powerpoint 5-10 стр

Присылайте примеры работ и стоимость 1 стр

PowerPoint
7 лет назад
promup24team
Евгений 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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