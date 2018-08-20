Необходим дизайнер для работы над большим и интересным проектом. Проект будет состоять из нескольких презентаций, которые нужно делать по шаблону. Требования к дизайнеру: - умение работать в Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop - ...
Создать презентацию
Создание информирующей и продающей презентации в powerpoint 5-10 стр
Присылайте примеры работ и стоимость 1 стр
Заявки фрилансеров
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