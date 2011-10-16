Создать презентацию формата avi

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт3 заявки150 просмотров

требуется создание презентации по маркетинг плану на сайте askm.kz, пердвижение позиций, объяснение поощрений и тд. подробности отдельно.

краткие сроки.

14 лет назад
php6nik
Илья 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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