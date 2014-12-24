Срочное создание презентации

$50
ПрезентацииЗавершен14 заявок235 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Презентация предоставляемых услуг, 1-2 листа, коммерческое предложение, туризм.

Текст КП предоставлю.

Господа, и все-таки конкурс. Утром буду рад вашей концепции.

почта [email protected]

9 лет назад
S-tour
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
artlik
52 годаГреция
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$35
1 день
Выражаем благодарность, от лица компании!
хороший заказчик, рекомендую