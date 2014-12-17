Презентация в PDF формате или другом предлагайте.

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Обычная презентация предоставляемых услуг и сервиса. Есть пример, рассмотрю разные предложения. Нечего сверх естественного делать не нужно просто несколько скриншотов, несколько примеров, немного текста и немного красоты.

9 лет назад
Alexandr_chats
Александр 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад