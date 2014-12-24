Презентация недвижимости в PDF

ПрезентацииЗавершен8 заявок526 просмотров
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Разработка дизайна презентации объекта недвижимости, предполагаемый объем 7-10 страниц. Работа высокого уровня, для спецов. Проект срочный! Принимаю заявки только от исполнителей с портфолио и отзывами.

9 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nemokor
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$100
2 дня
Отличная работа. Рекомендую без тени сомнения.
Рекомендую к сотрудничеству, четко поставленная задача, оплата в срок.