Презентация недвижимости в PDF

Добрый день! Для компании специализирующейся на металлопрокате необходимо отрисовать дизайн двух вариантов коммерческого предложения: 1. Яркий оригинальный дизайн для рассылки КП по e-mail и для печати 2. Дизайн КП для отправки по факсу (менее яркий) Может ...