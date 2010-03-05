Доброе время суток, задача: Есть лого, его надо обработать различными эффектами, потом сделать анимированный текст, на этом задача заканчивается . После показать работу любым защищенным образом, после подтверждения ...
Требуется сделать шаблон презентации в PowerPoint
Требуется оформить презентацию для проекта newsmb.ru и сделать шаблон корпоративной презентации в MS PowerPoint 2007.
Текущий вариант презентации и пример оформления Word документа компании в приложенных файлах
Презентация должна быть в стиле сайта, но не быть очень темной.
Заявки фрилансеров
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