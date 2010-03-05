Требуется сделать шаблон презентации в PowerPoint

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт6 заявок239 просмотров

Требуется оформить презентацию для проекта newsmb.ru и сделать шаблон корпоративной презентации в MS PowerPoint 2007.

Текущий вариант презентации и пример оформления Word документа компании в приложенных файлах

Презентация должна быть в стиле сайта, но не быть очень темной.

PowerPoint
15 лет назад
vsevteme
Гена 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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