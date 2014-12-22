Украсить почту на мейле

Нужно сделать презентацию примерно на 20 слайдов. Это о санатории информация о санатории, цели и задачи, фотографии, кабинеты, процедуры, отчет о деятельности за год в инфографике. Я предоставляю фотографии, отчет о деятельности и информацию о санатории. Ваша задача ...