Украсить почту на мейле

Необходимо разработать маркетинг кит. Наша компания занимается ремонтом квартир, офисов, коттеджей таунхаусов. Маркетинг кит нужно ориентировать на компании застройщиков. Требуется качественное и профессионально составленное коммерческое предложение. Отвечу только тем кто пришлет свои работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо чтобы при отправке письма из почты письмо к получателю приходило красиво оформленное с картинкой, шаблонной.
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