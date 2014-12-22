Презентация в Power Point для детского санатория

Нужно сделать презентацию примерно на 20 слайдов.

Это о санатории информация о санатории, цели и задачи, фотографии, кабинеты, процедуры, отчет о деятельности за год в инфографике.

Я предоставляю фотографии, отчет о деятельности и информацию о санатории.

Ваша задача сделать красивую презентацию.

Показываться презентация будет директором постоянно на встречах, конференциях с целью повышения доверия и имиджа детского профилактического санатория.

От вас нужны, цены, сроки.