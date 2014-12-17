Оформление работ

ПрезентацииЗакрыт3 заявки103 просмотра
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Здравствуйте! Нужно оформить пару работ, желательно использование mockups не из паблика, интересуют сроки и стоимость оформления одной работы.

Пример: http://goo.gl/5QPLra

9 лет назад
vector7713
Роман 
32 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад