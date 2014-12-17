Оформление работ

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Здравствуйте! Нужно оформить пару работ, желательно использование mockups не из паблика, интересуют сроки и стоимость оформления одной работы.
Пример: http://goo.gl/5QPLra
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