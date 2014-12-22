Здравствуйте! Нужно оформить пару работ, желательно использование mockups не из паблика, интересуют сроки и стоимость оформления одной работы. Пример: http://goo.gl/5QPLra
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо разработать маркетинг кит. Наша компания занимается производством деревянных дверей, стеклянных дверей, витражей, фото печати. Фасадов для мебели. Отвечу только тем кто пришлет свои работы
- Похожие заказы
- Презентации3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется инвайт на habrahabr. Ждем ваших предложений.Презентации3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Презентация предоставляемых услуг, 1-2 листа, коммерческое предложение, туризм. Текст КП предоставлю. Господа, и все-таки конкурс. Утром буду рад вашей концепции. почта [email protected]Завершен9 лет назад
Обычная презентация предоставляемых услуг и сервиса. Есть пример, рассмотрю разные предложения. Нечего сверх естественного делать не нужно просто несколько скриншотов, несколько примеров, немного текста и немного красоты.Презентации16 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработка дизайна презентации объекта недвижимости, предполагаемый объем 7-10 страниц. Работа высокого уровня, для спецов. Проект срочный! Принимаю заявки только от исполнителей с портфолио и отзывами.Завершен9 лет назад
- $10
нужно сделать красивый макет письма по готовому шаблону в сервисе email маркетинга для рассылки по базе Макет должен пройти модерацию работы на 20 минут плачу 10 долларовПрезентации4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать пошаговую презентацию сервиса, суть в том чтобы при нажатии кнопки: "Как купить?" запускалась презентация, показывать на какие кнопки нажимать и что заполнять для получения заказа.Презентации9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Необходимо создать презентацию в формате PDF. Подробности в документе "Создание презентации".Завершен9 лет назад
- $75
Очень подробное ТЗ смотрите во вложении. Остальные данные лично вышлю по завросу - текста, отзывы, фото.Завершен9 лет назад
- $12
Составить дизайн коммерческого предложения по рекламе на видеостойках. Выдели заголовки, красиво оформить. В приложении бриф. Всё, что хотел - описал. На все вопросы отвечу. Срок - 1 день. Цена: 12 $ bkb 800 рублей. Буду ...Завершен9 лет назад