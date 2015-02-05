Сделать маркет-кит. Презентация для печатной версии

Необходимо сделать интересный маркет-кит в нескольких форматах - для печати буклетов формата А5 - развороты должны быть одной картинкой в формате А4 книжная, так же необходим формат в виде презентации и в формате pdf.

Вся информация по содержанию в приложении, предоставим логотип и примеры, которые нам нравятся (можно посмотреть тут http://lp4kit.ru ).

Как тест 1 мартек-кит, далее, если нам понравиться будут еще как минимум 3 подобных, по другим направлениям деятельности).

Предложение только для профессиональных дизайнеров. Для тех, которые сами смогут продумать всю концепцию и предложить море идей. Данные презентации не единственная работа. Отличного профессионала в дизайне обеспечим большим объемом работы, так как нам еще необходимо постоянно разрабатывать дизайны баннеров, лендингов, различного вида макулатуры и т.д.