Сделать маркет-кит. Презентация для печатной версии

$100
ПрезентацииЗавершен14 заявок221 просмотр
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Необходимо сделать интересный маркет-кит в нескольких форматах - для печати буклетов формата А5 - развороты должны быть одной картинкой в формате А4 книжная, так же необходим формат в виде презентации и в формате pdf.

Вся информация по содержанию в приложении, предоставим логотип и примеры, которые нам нравятся (можно посмотреть тут http://lp4kit.ru ).

Как тест 1 мартек-кит, далее, если нам понравиться будут еще как минимум 3 подобных, по другим направлениям деятельности).

Предложение только для профессиональных дизайнеров. Для тех, которые сами смогут продумать всю концепцию и предложить море идей. Данные презентации не единственная работа. Отличного профессионала в дизайне обеспечим большим объемом работы, так как нам еще необходимо постоянно разрабатывать дизайны баннеров, лендингов, различного вида макулатуры и т.д.

9 лет назад
Market-N1
Андрей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Lovegirlro
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$100
3 дня
Отличный исполнитель! Все сделала как надо!
Хороший заказчик. Четко поставленная задача и технические требования. Всегда на связи. Рекомендую!
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