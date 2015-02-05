Сделать маркет-кит. Презентация для печатной версии

необходимо разработать маркетинг кит. Наша компания занимается производством деревянных дверей, стеклянных дверей, витражей, фото печати. Фасадов для мебели. Отвечу только тем кто пришлет свои работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать интересный маркет-кит в нескольких форматах - для печати буклетов формата А5 - развороты должны быть одной картинкой в формате А4 книжная, так же необходим формат в виде презентации и в формате pdf.
Вся информация по содержанию в приложении, предоставим логотип и примеры, которые нам нравятся (можно посмотреть тут http://lp4kit.ru ).
Как тест 1 мартек-кит, далее, если нам понравиться будут еще как минимум 3 подобных, по другим направлениям деятельности).
Предложение только для профессиональных дизайнеров. Для тех, которые сами смогут продумать всю концепцию и предложить море идей. Данные презентации не единственная работа. Отличного профессионала в дизайне обеспечим большим объемом работы, так как нам еще необходимо постоянно разрабатывать дизайны баннеров, лендингов, различного вида макулатуры и т.д.
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