Видеоролик тенденций криптовалют, аналитика, прогноз, тренды, обучение

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт10 заявок175 просмотров

Нужен ролик 3-5 минут на тему Криптовалюты.

сценарий/видео/диктор/монтаж - все делаете сами. 

Может содержать обзор тенденций криптовалют, аналитику, прогноз основных криптовалют, тренды, обучение.

Размещаться будет на ресурсе esterholdings.com

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8 лет назад
juliabatekina
37 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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