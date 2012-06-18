Автоматическое продление объявления

Здравствуйте!

У меня подано много объявлений на бесплатных досках. Для большей эффективности мне нужно переподавать их как можно чаще, при каждой переподаче объявление поднимается вверх списка.

Переподача происходит по схеме:

Кликаю на ссылки по очереди, а потом на кнопку "Републиковать объявление" в каждом случае.

Пример ссылки:

http://bestdoska.com/cgi-bin/do/repit.cgi?c=332&m=36&k=e0175edf0

Важно - максимально автоматизировать данный процесс. И ссылок будет не одна а пятьсот.

Заранее благодарю за ответ.