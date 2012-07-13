Здравствуйте, Необходимо разработать прототип программы для планшета на базе Android. Предварительное ТЗ есть. Все детали при личном общении (в заявке всего не расписать). Наличие портфолио для Android ...
Написать бот, IFRAME, jabber
обязательно опыт работы соц.сети !!! СОЦСЕТИ,facebook,без опыта проэкт будет отнимать много времени на эти вещи,требуется написать онлайн бота,многопоточность, для IFRAME приложения на face book,который посылает сообщения в чат-самописный jabber.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо написать программу, которая будет обрабатывать результаты с сайта www.myscore.ru/ Программа бюджетная и не имеет коммерческой цели. С ней буду работать только я. Программа должна работать со списком и выводить результаты в .doc ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужны программисты для разработки приложений для Windows Store. Тематика приложения - ОБРАЗОВАНИЕ. Разработка планируется в несколько этапов.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт13 лет назад
Куплю готовую программу или быструю разработку за 3 дня для распечатки полисов ОСАГО и Green Card + Заявлений на принтере, с занесением данных через программу и сохранением данных в базе программы / txt файлах. ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
1. Макрос должен создать проект типа Консольное приложение Visual C# .NET3.5 с заданными мною именем проекта и путем к папке для создания. Имя решения должно по умолчанию формироваться на базе имени проекта. ( путь к ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
есть VOIP шлюз portech MV378(мануал прилагается). К этому шлюзу есть ПО Dialpeer(мануал и программа прилагается). В краце, программа Dialpeer отображает текущий статус портов шлюза а также определенные CIMI которые соответсвуют определенному номеру телефона. ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Написать код на C#, который из некоторого количества файлов jpg (от 1 до 250) делает 1 файл djvuПрикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
программа для набора читателей для электронных рассылок в интернете. никакого СПАМА и противозаконных действий. без предоплаты подробное ТЗ при запросе Условия: По окончанию проекта Исполнитель обязан предоставить не ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен программист, способный прочитать спецификацию на английском языке протокола (есть русский вариант, но он немного отличается), выудить поток данных и в отдельном программном обеспечение (которое и есть предмет разработки) визуализировать по ТЗ в разных окнах, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доработать программу по автоматическому постингу объявлений. Работал программист, но случилось так что по состоянию здоровья он ее не доделал... ТЗ на программу прикрепил. Технические данные ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад