Написать бот, IFRAME, jabber

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок163 просмотра

обязательно опыт работы соц.сети !!! СОЦСЕТИ,facebook,без опыта проэкт будет отнимать много времени на эти вещи,требуется написать онлайн бота,многопоточность, для IFRAME приложения на face book,который посылает сообщения в чат-самописный jabber.

13 лет назад
mailemail
Иванов 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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