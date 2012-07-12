Программа для страхового брокера ОСАГО/ Green Card

Куплю готовую программу или быструю разработку за 3 дня для распечатки полисов ОСАГО и Green Card + Заявлений на принтере, с занесением данных через программу и сохранением данных в базе программы / txt файлах.

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