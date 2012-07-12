Макрос создания проекта Microsoft Visual Studio

1. Макрос должен создать проект типа Консольное приложение Visual C# .NET3.5 с заданными мною именем проекта и путем к папке для создания. Имя решения должно по умолчанию формироваться на базе имени проекта. ( путь к папке (Расположение) для создания проекта будет меняться редко, поэтому значение этого параметра должно где то сохраняться и предлагаться по умолчанию, либо быть прописанным жестко в коде макроса, но чтобы я его легко мог поменять)

2. Положить нужные мне библиотеки (и exe файлы при необходимости) в папку с исходными файлами проекта, а также подключить их в качестве ссылок. Нужные библиотеки и файлы будут изначально лежать в заданной мною папке( путь к ней будет меняться редко, поэтому значение этого параметра должно где то сохраняться и предлагаться по умолчанию , либо быть прописанным жестко в коде макроса, но чтобы я его легко мог поменять)

3. Выбрать конфигурацию Release в диспетчере конфигураций

4. Записать заданный мною блок кода в файл Program.cs созданного проекта (блок кода будет меняться редко, поэтому значение этого параметра должно где то сохраняться и предлагаться по умолчанию , либо быть прописанным жестко в коде макроса, но чтобы я его легко мог поменять)

Оплата 25$ после тестирования макроса по TeamViewer