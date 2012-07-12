Макрос создания проекта Microsoft Visual Studio

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки136 просмотров

1. Макрос должен создать проект типа Консольное приложение Visual C# .NET3.5 с заданными мною именем проекта и путем к папке для создания. Имя решения должно по умолчанию формироваться на базе имени проекта. ( путь к папке (Расположение) для создания проекта будет меняться редко, поэтому значение этого параметра должно где то сохраняться и предлагаться по умолчанию, либо быть прописанным жестко в коде макроса, но чтобы я его легко мог поменять)

2. Положить нужные мне библиотеки (и exe файлы при необходимости) в папку с исходными файлами проекта, а также подключить их в качестве ссылок. Нужные библиотеки и файлы будут изначально лежать в заданной мною папке( путь к ней будет меняться редко, поэтому значение этого параметра должно где то сохраняться и предлагаться по умолчанию , либо быть прописанным жестко в коде макроса, но чтобы я его легко мог поменять)

3. Выбрать конфигурацию Release в диспетчере конфигураций

4. Записать заданный мною блок кода в файл Program.cs созданного проекта (блок кода будет меняться редко, поэтому значение этого параметра должно где то сохраняться и предлагаться по умолчанию , либо быть прописанным жестко в коде макроса, но чтобы я его легко мог поменять)

Оплата 25$ после тестирования макроса по TeamViewer

13 лет назад
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • ПО для планшета Android

    Здравствуйте, Необходимо разработать прототип программы для планшета на базе Android. Предварительное ТЗ есть. Все детали при личном общении (в заявке всего не расписать). Наличие портфолио для Android ...

    Android
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • ПО для VoIP

    есть VOIP шлюз portech MV378(мануал прилагается). К этому шлюзу есть ПО Dialpeer(мануал и программа прилагается). В краце, программа Dialpeer отображает текущий статус портов шлюза а также определенные CIMI которые соответсвуют определенному номеру телефона. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа с бесплатными рассылками

    $500

    программа для набора читателей для электронных рассылок в интернете. никакого СПАМА и противозаконных действий. без предоплаты подробное ТЗ при запросе Условия: По окончанию проекта Исполнитель обязан предоставить не ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • FIX API (footprint и т.п.)

    $250

    Нужен программист, способный прочитать спецификацию на английском языке протокола (есть русский вариант, но он немного отличается), выудить поток данных и в отдельном программном обеспечение (которое и есть предмет разработки) визуализировать по ТЗ в разных окнах, ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать программу автомат. рассылки объявлений

    Доработать программу по автоматическому постингу объявлений. Работал программист, но случилось так что по состоянию здоровья он ее не доделал... ТЗ на программу прикрепил. Технические данные ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Клонирование SIM карт

    Требуется сканирование(клонирование) SIM карт, и отправки смс с базы номеров, без сим-карт. Совместимость с модемом Huawei. ICQ 7576962

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заливщик по фтп на языке питон

    Вообщем нужен заливщик по фтп на языке програмирования питон. Обращаться только с опыпом работы и говорить сразу за сколько вы займетесь и сроки выполнения. https://github.com/aaronsw/pytorctl вот сылка на модуль через него надо ...

    Python
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Delphi c использованием СУБД Firebird

    В работе предприятия используется программа написанная на Delphi c использованием СУБД Firebird, требуется специалист, умеющий дописать к данной программе необходимые разделы, или функции. Все данные на почту: [email protected] Олег или [email protected] ...

    Delphi
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад