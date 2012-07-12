Здравствуйте, Необходимо разработать прототип программы для планшета на базе Android. Предварительное ТЗ есть. Все детали при личном общении (в заявке всего не расписать). Наличие портфолио для Android ...
Макрос создания проекта Microsoft Visual Studio
1. Макрос должен создать проект типа Консольное приложение Visual C# .NET3.5 с заданными мною именем проекта и путем к папке для создания. Имя решения должно по умолчанию формироваться на базе имени проекта. ( путь к папке (Расположение) для создания проекта будет меняться редко, поэтому значение этого параметра должно где то сохраняться и предлагаться по умолчанию, либо быть прописанным жестко в коде макроса, но чтобы я его легко мог поменять)
2. Положить нужные мне библиотеки (и exe файлы при необходимости) в папку с исходными файлами проекта, а также подключить их в качестве ссылок. Нужные библиотеки и файлы будут изначально лежать в заданной мною папке( путь к ней будет меняться редко, поэтому значение этого параметра должно где то сохраняться и предлагаться по умолчанию , либо быть прописанным жестко в коде макроса, но чтобы я его легко мог поменять)
3. Выбрать конфигурацию Release в диспетчере конфигураций
4. Записать заданный мною блок кода в файл Program.cs созданного проекта (блок кода будет меняться редко, поэтому значение этого параметра должно где то сохраняться и предлагаться по умолчанию , либо быть прописанным жестко в коде макроса, но чтобы я его легко мог поменять)
Оплата 25$ после тестирования макроса по TeamViewer
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
есть VOIP шлюз portech MV378(мануал прилагается). К этому шлюзу есть ПО Dialpeer(мануал и программа прилагается). В краце, программа Dialpeer отображает текущий статус портов шлюза а также определенные CIMI которые соответсвуют определенному номеру телефона. ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Написать код на C#, который из некоторого количества файлов jpg (от 1 до 250) делает 1 файл djvuПрикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
программа для набора читателей для электронных рассылок в интернете. никакого СПАМА и противозаконных действий. без предоплаты подробное ТЗ при запросе Условия: По окончанию проекта Исполнитель обязан предоставить не ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен программист, способный прочитать спецификацию на английском языке протокола (есть русский вариант, но он немного отличается), выудить поток данных и в отдельном программном обеспечение (которое и есть предмет разработки) визуализировать по ТЗ в разных окнах, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доработать программу по автоматическому постингу объявлений. Работал программист, но случилось так что по состоянию здоровья он ее не доделал... ТЗ на программу прикрепил. Технические данные ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется сканирование(клонирование) SIM карт, и отправки смс с базы номеров, без сим-карт. Совместимость с модемом Huawei. ICQ 7576962Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
Вообщем нужен заливщик по фтп на языке програмирования питон. Обращаться только с опыпом работы и говорить сразу за сколько вы займетесь и сроки выполнения. https://github.com/aaronsw/pytorctl вот сылка на модуль через него надо ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Эмулятор браузераПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
В работе предприятия используется программа написанная на Delphi c использованием СУБД Firebird, требуется специалист, умеющий дописать к данной программе необходимые разделы, или функции. Все данные на почту: [email protected] Олег или [email protected] ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад