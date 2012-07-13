Здравствуйте, Необходимо разработать прототип программы для планшета на базе Android. Предварительное ТЗ есть. Все детали при личном общении (в заявке всего не расписать). Наличие портфолио для Android ...
Программа для работы со списком сайта Myscore
Необходимо написать программу, которая будет обрабатывать результаты с сайта www.myscore.ru/
Программа бюджетная и не имеет коммерческой цели. С ней буду работать только я. Программа должна работать со списком и выводить результаты в .doc (.docx) документ.
Теперь о функциях программы. Сайт myscore.ru – сайт спортивных результатов. Программа должна работать со списком коэффициентов bwin. То есть программа должна анализировать их и выводить отчет в документ.
Чтобы было более понятно, я приведу пример на одном из дней. Пусть им будет среда (11/07 Ср), вид спорта: футбол.
Перейдя на вкладку “Коэффициенты bwin” мы видим большое количество коэффициентов к разным матчам. Оранжевое выделение значит, что данный коэффициент выиграл. Программа должна делать анализ всех матчей которые имеют коэффициенты (исключением являются матчи с одинаковыми коэффициентами на победу одной из команд). Программа должна выводить в документ каждую лигу и писать результат о ней. Программа должна искать матчи, в которых выиграл наименьший из предложенных на матч коэффициент bwin.
Чтобы Вы поняли, что я хочу. Я покажу пример отчета, который мне нужен. Для примера возьму несколько лиг.
БРАЗИЛИЯ: Чемпионат Бразилии В
Американа - АСА 2 : 1 2.35 3.00 2.85
Атлетико Паранаенс - Ипатинга 1 : 0 1.40 4.00 6.75
Витория - Парана 4 : 3 1.57 3.75 4.75
Криcиума - Итюитаба 4 : 3 1.50 3.70 5.75
Всего матчей: 4
Выиграло с меньшим коэффициентом: 4
Проиграло с меньшим коэффициентом: 0
Ничья: 0
Процент выигрыша меньшего коэффициента: 100%
Суммарный выигрышный коэффициент: 6,82
ПЕРУ: Высший дивизион – Первый этап
Университарио - Спорт Бойз 1 : 1 1.48 3.80 6.25
Спорт Уанкайо - Альянца Лима 3 : 1 2.05 3.10 3.50
Garcilaso - Хуан Аурич 1 : 0 1.67 3.40 4.75
Мельгар - Инти Газ Депортес 1 : 0 1.56 3.60 5.50
Леон Де Хуануко - Кобресол 3 : 0 1.40 4.00 7.25
Депортиво Юнион Комерсио - Цинциано 2 : 0 1.50 3.75 6.00
Ю. Сан Мартин - Хосе Галвес 2 : 3 1.62 3.50 5.00
Всего матчей: 7
Выиграло с меньшим коэффициентом: 5
Проиграло с меньшим коэффициентом: 1
Ничья: 1
Процент выигрыша меньшего коэффициента: 71%
Суммарный выигрышный коэффициент: 8,18
То есть при открытии программы мне должно открыть некое окошко в котором я выберу день и вид спорта. Нажму на кнопочку и оно сформирует мне результат (отчет) в текстовый документ.
Думаю всё понятно. То есть программа несложная! Главное импорт результатов и несложная обработка. Математика первый класс :)
Ах да .. учитывайте, что в некоторых видах спорта нет ничьей.
Надеюсь все понятно расписал.
Пишите в ЛС, а лучше в ICQ: 631172526
С уважением, Стас.
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