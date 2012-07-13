Программа для работы со списком сайта Myscore

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Необходимо написать программу, которая будет обрабатывать результаты с сайта www.myscore.ru/

Программа бюджетная и не имеет коммерческой цели. С ней буду работать только я. Программа должна работать со списком и выводить результаты в .doc (.docx) документ.

Теперь о функциях программы. Сайт myscore.ru – сайт спортивных результатов. Программа должна работать со списком коэффициентов bwin. То есть программа должна анализировать их и выводить отчет в документ.

Чтобы было более понятно, я приведу пример на одном из дней. Пусть им будет среда (11/07 Ср), вид спорта: футбол.

Перейдя на вкладку “Коэффициенты bwin” мы видим большое количество коэффициентов к разным матчам. Оранжевое выделение значит, что данный коэффициент выиграл. Программа должна делать анализ всех матчей которые имеют коэффициенты (исключением являются матчи с одинаковыми коэффициентами на победу одной из команд). Программа должна выводить в документ каждую лигу и писать результат о ней. Программа должна искать матчи, в которых выиграл наименьший из предложенных на матч коэффициент bwin.

Чтобы Вы поняли, что я хочу. Я покажу пример отчета, который мне нужен. Для примера возьму несколько лиг.

БРАЗИЛИЯ: Чемпионат Бразилии В

Американа - АСА 2 : 1 2.35 3.00 2.85

Атлетико Паранаенс - Ипатинга 1 : 0 1.40 4.00 6.75

Витория - Парана 4 : 3 1.57 3.75 4.75

Криcиума - Итюитаба 4 : 3 1.50 3.70 5.75

Всего матчей: 4

Выиграло с меньшим коэффициентом: 4

Проиграло с меньшим коэффициентом: 0

Ничья: 0

Процент выигрыша меньшего коэффициента: 100%

Суммарный выигрышный коэффициент: 6,82

ПЕРУ: Высший дивизион – Первый этап

Университарио - Спорт Бойз 1 : 1 1.48 3.80 6.25

Спорт Уанкайо - Альянца Лима 3 : 1 2.05 3.10 3.50

Garcilaso - Хуан Аурич 1 : 0 1.67 3.40 4.75

Мельгар - Инти Газ Депортес 1 : 0 1.56 3.60 5.50

Леон Де Хуануко - Кобресол 3 : 0 1.40 4.00 7.25

Депортиво Юнион Комерсио - Цинциано 2 : 0 1.50 3.75 6.00

Ю. Сан Мартин - Хосе Галвес 2 : 3 1.62 3.50 5.00

Всего матчей: 7

Выиграло с меньшим коэффициентом: 5

Проиграло с меньшим коэффициентом: 1

Ничья: 1

Процент выигрыша меньшего коэффициента: 71%

Суммарный выигрышный коэффициент: 8,18

То есть при открытии программы мне должно открыть некое окошко в котором я выберу день и вид спорта. Нажму на кнопочку и оно сформирует мне результат (отчет) в текстовый документ.

Думаю всё понятно. То есть программа несложная! Главное импорт результатов и несложная обработка. Математика первый класс :)

Ах да .. учитывайте, что в некоторых видах спорта нет ничьей.

Надеюсь все понятно расписал.

Пишите в ЛС, а лучше в ICQ: 631172526

С уважением, Стас.

13 лет назад
kadeto
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softi-biz
Сергей 
36 лет
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Сергей 
36 лет
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Был
9 часов назад
13 лет назад

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