Разработка модуля управления складом. java, spring

Разработка модуля управления складом для внутренней системы предприятия. Стек технологий Java, Spring, ZK (UI), Jackrabbit. Длительность проекта около 2 месяцев, при успешном сотруднечестве возможность продолжения на другом проекте на томже стеке технологий.

Ожидается знание java и опыт работы с web apps в общем и с spring в частности, понимание MVC. Знание/опыт работы с ZK не критично, вход оч. легкий.