Разработка модуля управления складом. java, spring

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки178 просмотров

Разработка модуля управления складом для внутренней системы предприятия. Стек технологий Java, Spring, ZK (UI), Jackrabbit. Длительность проекта около 2 месяцев, при успешном сотруднечестве возможность продолжения на другом проекте на томже стеке технологий.

Ожидается знание java и опыт работы с web apps в общем и с spring в частности, понимание MVC. Знание/опыт работы с ZK не критично, вход оч. легкий.

Java
13 лет назад
kleindt
Антон 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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