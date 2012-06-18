Разработка программного обеспечения и баз данных

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  2. Прикладное ПО
Закрыт14 заявок293 просмотра

Коллеги,

хотели бы найти надежного подрядчика для совершенстврования существующих программных продуктов и разработки новых.

13 лет назад
spasibozapokupku
Андрей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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