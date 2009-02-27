Быстрая прога, на с++, для работы с большими тхт

Раньше я считал, что программеры это конченные твари.. Из многолетнего опыта, сложилось глубокое убеждение, что они гораздо хуже строителей, врачей, нарков и т.д. Но вот этот человек реально меня удивил. В принципе, задача была не очень сложной, поэтому надеюсь, что не ошибся в своем отзыве. Я это говорю в том смысле, что старые убеждения, они ведь выкореняются с таким трудом ;)