Передача файлов по сети/интернет (Delphi)

Требуется разработать сетевую программу (клиент и сервер) с помощью которой можно было бы обмениваться файлами как по локальной сети, так и по интернет в обе стороны (клинт-сервер / сервер-клиент).

При этом должна быть возможность передачи как одного файла, так и выбранной папки, либо комбинация фалы + папки.

Прогресс копирования должен отображаться в реальном времени на прогрессбаре (на клиенте), с указанием приблизительного времени окончания копирования, и возможностью прерывания копирования (отмена).

Технология:

Клиент подсоединяется к удаленному компьютеру (серверу), после чего пользователь (на клиенте) имеет возможность скопировать со своего компьютера выбранные файлы и папки на удаленный, либо скопировать файлы и папки с удаленного на свой.

Требования:

- среда разработки: Delphi (7)

- используемые компоненты: Indy (9) – желательно

- быстрая скорость передачи файлов

- остальные детали обсуждаются при более тесном общении

Жду ваших предложений, о цене договоримся.