Нужно разработать эмулятор карты условного доступа

Есть программа с открытым кодом на C# . http://www.sngegt.com/index.php?action=SNG%20Quiz Нужно сделать 1) вывод не 2х карт, а 4х; 2) вывод не 2х синих прямоугольников, а 6ти; 3) при нажатии кнопки Start карты должны рандомно меняться, для 2х карт сделано, ...
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задача сделать эмулятор для карты условного доступа спутниковых каналов! все обсуждение в лич...!
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