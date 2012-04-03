Доработать программку в Borland C++ Builder

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть программка которая эмитирует работу датчика температуры.

В программку нужно добавить системное время, и чтоб она писала логи типа в какое время какая была температура.

Исходник прилагается.

12 лет назад
vmpr
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
all_glucks
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
  • Похожие заказы

  • Программа-загрузчик изображений на фотохостинг

    Нужно написать программу, которая будет загружать картинки и скриншоты пользователя на фотохостинг. Подробное ТЗ - http://goo.gl/TnoOU PS. И просьба: цены не гнуть, программа простая, ничего сложного, бюджет не резиновый.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходима курсовая по ООП-6

    $50

    Здравствуйте! Необходимо написать курсовую по ООП на тему « Редактор работы с графами» Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:) Бюджет ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходима курсовая по ООП-5

    $50

    Здравствуйте! Необходимо написать курсовую по ООП на тему «Модель работы кухонной плиты» Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:) Бюджет 30$ ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходима курсовая по ООП-4

    $50

    Здравствуйте! Необходимо написать курсовую по ООП на тему «Информационно-аналитическая система «Университет»» Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:) Бюджет 30$ за ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходима курсовая по ООП-3

    $50

    Здравствуйте! Необходимо написать курсовую по ООП на тему "Моделирование работы кондиционера" Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:) Бюджет 30$ за ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение под Windows для передачи файлов

    Бюджет по договоренности Приложение под Windows для автоматической передачи файлов Приложение на С/C++ для автоматического передачи файлов. Этап 1: Приложение (под Windwos X, начиная с XP), которое висит в трее, сканирует набор папок, если находит файл, то ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа C++ программисту, почасовая оплата.

    Добрый день, уважаемые господа фрилансеры! Открыта вакансия C++ программиста, оплата почасовая, оплата оговаривается после собеседования. Отдаем предпочтение разработчикам из КАЗАНИ. ########################## # С чем предстоит работать # ########################## Вам предстоит реализовать API сервер, обслуживающий множество клиентов, а также работающий с множеством ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад