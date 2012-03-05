Работа C++ программисту, почасовая оплата.

Добрый день, уважаемые господа фрилансеры!

Открыта вакансия C++ программиста, оплата почасовая, оплата оговаривается после собеседования.

Отдаем предпочтение разработчикам из КАЗАНИ.

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# С чем предстоит работать #

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Вам предстоит реализовать API сервер, обслуживающий множество клиентов, а также работающий с множеством других API. Очень много сетевого программирования - по факту, вся разработка - это сетевое ПО, где разрабатывается только серверная часть.

В данный момент готово рабочее проектирование продукта, описаны базовые классы, алгоритмы, протоколы обмена данными. Не описаны, принципы взаимодействия с внешними API, структура базы данных.

* Особые отличия разработки:

* Плотная работа с базой данных MySQL

* 3 серверных демона:

* 1 на Windows

* 2 на Linux

* MVC модель

* Очень плотная работа с сокетами (многопоточные/множественные пр.).

* Опыт работы с TLS (для обслуживания клиентов, используется шифрование)

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# Особенности работы#

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* Для работы с нами предстоит подписать “Соглашние о неразглашение”, “Соглашение о передачи прав интеллектуальной собственности”, “Договор подряда (который НЕ БУДЕТ засвечен в налоговой)” и прочие юридические документы обеспечивающие защиту заказчика.

* В случае успешного сотрудничества, мы готовы оформить Вас по трудовому договору.

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# Оплата #

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* Перед работой, заказчик и исполнитель утверждают план работ, после чего он переносится в систему управления проектами WorkSection.

* Вся разработка фиксируется в репозитарии SVN.

* Оплата производится еженедельно посредством перевода денежных средств на Р/С исполнителя в Российской Федерации или Европе.

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# Меня все устраивает, что мне делать дальше? #

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* Присылайте Ваше резюме на job[@]businesstelecom-russia.com

* В резюме, обязательно расскажите и укажите информацию про:

* Ваши полные контакты (город, телефон, skype)

* Ваш опыт в области сетевого программирования на C++

* Ссылки на Ваше портфолио

* Ваше резюме

* Желаемая цена оплаты в час

В течении суток ожидайте ответа