Работа C++ программисту, почасовая оплата.

Необходимо перенести (сконвертировать) приложение с Питона на C# (4 Мб кода). Указывайте Ваши сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые господа фрилансеры!
Открыта вакансия C++ программиста, оплата почасовая, оплата оговаривается после собеседования.
Отдаем предпочтение разработчикам из КАЗАНИ.
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# С чем предстоит работать #
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Вам предстоит реализовать API сервер, обслуживающий множество клиентов, а также работающий с множеством других API. Очень много сетевого программирования - по факту, вся разработка - это сетевое ПО, где разрабатывается только серверная часть.
В данный момент готово рабочее проектирование продукта, описаны базовые классы, алгоритмы, протоколы обмена данными. Не описаны, принципы взаимодействия с внешними API, структура базы данных.
* Особые отличия разработки:
* Плотная работа с базой данных MySQL
* 3 серверных демона:
* 1 на Windows
* 2 на Linux
* MVC модель
* Очень плотная работа с сокетами (многопоточные/множественные пр.).
* Опыт работы с TLS (для обслуживания клиентов, используется шифрование)
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# Особенности работы#
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* Для работы с нами предстоит подписать “Соглашние о неразглашение”, “Соглашение о передачи прав интеллектуальной собственности”, “Договор подряда (который НЕ БУДЕТ засвечен в налоговой)” и прочие юридические документы обеспечивающие защиту заказчика.
* В случае успешного сотрудничества, мы готовы оформить Вас по трудовому договору.
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# Оплата #
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* Перед работой, заказчик и исполнитель утверждают план работ, после чего он переносится в систему управления проектами WorkSection.
* Вся разработка фиксируется в репозитарии SVN.
* Оплата производится еженедельно посредством перевода денежных средств на Р/С исполнителя в Российской Федерации или Европе.
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# Меня все устраивает, что мне делать дальше? #
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* Присылайте Ваше резюме на job[@]businesstelecom-russia.com
* В резюме, обязательно расскажите и укажите информацию про:
* Ваши полные контакты (город, телефон, skype)
* Ваш опыт в области сетевого программирования на C++
* Ссылки на Ваше портфолио
* Ваше резюме
* Желаемая цена оплаты в час
В течении суток ожидайте ответа
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