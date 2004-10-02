Требуется разработать прикладное ПО с использованием InterBase. Имеется подробное описание задания с изображениями и примерами. Обратите внимание на предоставленные ресурсы для более детального понимания задачи.
Графический компонент для Delphi
Хочу графический компонент: TTreeView + TGrid + Сетевой график.
Необходимые возможности:
Драг-н-дропное редактирование данных (удлинять, укорачивать, обрезать и переносить линейки движением мышки).
Возможность изменять временнОй масштаб;
Возможность удобного кустомайзинга рисования временнЫх линеек (путем дописывания кода). Например - была одна толстая временнАя линейка, а я захотел вместо нее рисовать рядом друг с другом две разные линейки потоньше (например - сначала рисовалась только длительность, затем я захотел рисовать и длительность, и прогресс проекта).
Сроки - не к спеху, но и без затяжек.
Я сам профессиональный программист, так что могу оценить качество исходного текста, его правильность.
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