Графический компонент для Delphi

Хочу графический компонент: TTreeView + TGrid + Сетевой график.

Необходимые возможности:

Драг-н-дропное редактирование данных (удлинять, укорачивать, обрезать и переносить линейки движением мышки).

Возможность изменять временнОй масштаб;

Возможность удобного кустомайзинга рисования временнЫх линеек (путем дописывания кода). Например - была одна толстая временнАя линейка, а я захотел вместо нее рисовать рядом друг с другом две разные линейки потоньше (например - сначала рисовалась только длительность, затем я захотел рисовать и длительность, и прогресс проекта).

Сроки - не к спеху, но и без затяжек.

Я сам профессиональный программист, так что могу оценить качество исходного текста, его правильность.