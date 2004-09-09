Требуется переписать программу для кадрового учета, которая сейчас не справляется с базами более 100 человек. Необходимо обеспечить поддержку баз данных до 500 записей. Язык и структура базы данных могут быть любыми, кроме SQL. Ознакомьтесь с текущей версией программы для оценки и понимания задачи.