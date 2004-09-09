Продаются исходники программы CSNotesTree 2003 Lite, созданной для личных целей. Предлагаются для дальнейшей разработки и доработки. Цена договорная, возможен торг.
Программа с использованием InterBase
Написание программы c использованием InterBase.
Есть подробное описание как сделать программу, с изображениями и примером.
Заявки фрилансеров
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