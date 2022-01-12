Гугол таблицы

Зеленые столбики - данные в них надо анализировать желтый столбик - должен заполняться автоматический (формула есть) с остальными столбиками делать ничего не надо строчки в таблицу заноситься автомотический (уже сделанно уже заносяться ) формулы в столбике С при дабавлении ...
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Зеленые столбики - данные в них надо анализировать
желтый столбик - должен заполняться автоматический (формула есть)
с остальными столбиками делать ничего не надо
строчки в таблицу заноситься автомотический (уже сделанно уже заносяться )
формулы в столбике С при дабавлении строчки изначально нету.
как то надо сделать чтобы формулы тоже автомотический появлялись и все считалось
итоговая табличка 3а 12 месяц 2021 года должна заполняться автоматический в таблице нужно автозаполнение только 8 ячеексогластно их формулам(остальное это просто заголовки)
пример отсортированого листа приложил
надо сделать как можно быстрей
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