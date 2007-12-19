Мультимедиа-приложение

$260
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок266 просмотров
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Срочно, нужен квалифицированный и ответственный программист для экстренного завершения проекта (поскольку предыдущий человек позавчера пропал и как видно с концами) требуется квалифицированный программист Си или Дельфи, владеющий, а еще лучше имеющий наработки в области передачи звука по сети, а также его обработки в плане микширования и использования кодеков.

Бюджет – особо не определен, но это не значит, что можно выходить за рамки разумного.

Стучать сразу в дверь с номером 433-795-460.

16 лет назад
remnew
46 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
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