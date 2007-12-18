Архив базы *.abb - программа нужна для КПК

короче работаю на буке - в базе данных - программа архивирует - базу в *.add

пробывал связаться с разработчиком программы по емайл молчит :(

чтоб сделал для - Glofiish X500

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вот нужно чтоб база работала также хорошо и под системой - Windows Mobile 5

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вопрос как дорого стоит? разработка такой проги и кто возьмеся :(

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цена зависит от загруженность и сложности разработки... и неокончательна.... договор!!!

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программа адресной книги в архиве - ab_4_6_1.exe (600 кб)