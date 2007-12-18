Архив базы *.abb - программа нужна для КПК

Целью лабораторной работы является разработка прикладного сетевого приложения, работающего по схеме клиент-сервер. сервер должен ожидать подключения клиента с произвольным именем. Считается что клиенту известно имя сервера к которому он подключается. Оба приложения должны быть выполнены в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
короче работаю на буке - в базе данных - программа архивирует - базу в *.add
пробывал связаться с разработчиком программы по емайл молчит :(
чтоб сделал для - Glofiish X500
---
вот нужно чтоб база работала также хорошо и под системой - Windows Mobile 5
---
вопрос как дорого стоит? разработка такой проги и кто возьмеся :(
---
цена зависит от загруженность и сложности разработки... и неокончательна.... договор!!!
----------!!!!--------
программа адресной книги в архиве - ab_4_6_1.exe (600 кб)
- Похожие заказы
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20000
Разработка J2ee интерфейсов к системе Бюджетирования крупной производственной организации. Бизнес-логика приложения будет базироваться на Oracle.Прикладное ПО21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется создать виртуальный логический диск на базе файлов, разбросанных по разным физическим жеским дискам.Прикладное ПО11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1100
Нужны специалисты по созданию программ сети P2P. Требования: - программа работает с центральным сервером через XML - интеграция с браузром Предпочитаю людей с Киева (Украина). P.S. Выбираю только людей с не 0 рейтингом.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт16 лет назад
Программа должна считывать таблицу из файлов MS Excel без использования OLE. Подробное описание в приложенном ТЗ.Завершен16 лет назад
- $50
требуется разработать программу, реализующую симплекс методЗавершен16 лет назад
Программа по учёту успеваемости студентов. Подробности в личку!Прикладное ПО48 заявокЗакрыт16 лет назад
Это две контрольные работы. Среда разработки - строго VC++ 6.0 Компьютерные сети Реализовать чтение информации из файла на сервере. Осуществить взаимодействие клиента и сервера на основе протокола UDP. Реализовать параллельное соединение с использованием многопоточности. Клиент отправляет ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Необходимо выполнить ребрендинг ПО. Включает в себя: -замену строк в проекте -изменить расположение элементов на диалоге. -изменить текст и ключи реестра в сетапе (NSIS, простой как палка) -изменить иконку приложения софт можно посмотреть тут : http://modemguard.net/en/aboutmg Объем исходников : 6000 строк ...Завершен16 лет назад
- $500
Необходимо написать небольшое Виндовс приложение берущие данные из ХМЛ и показываюшее их ввиде списка дел на сегодня. Также из этого списка можно делать стикеры на рабочий стол. Очень желателен опыт работы в подобных проектах.Прикладное ПО31 заявкаЗакрыт16 лет назад