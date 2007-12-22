Симплекс - метод [ с Pascal ] на С++

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Здравствуйте.

нужно перевести модуль (Object Pascal), содержащий классы

[либо предложить свой, аналогичный по возможностям] :

TSimplex - решение обычным симплекс-методом

TIntSimplex (наследник TSimplex) - решение целочисленным методом

TExtArray - динамический массив чисел типа extended

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

с объемом работы попрошу ознакомиться самостоятельно.

срок 1 день. отзыв, конечно.

нужно соотвественно показать, что модуль на С++ корректен

[демка на С++ Builder].

предложения лучше в личку , чем в icq.

бюджет обсуждаемый, в принципе.

16 лет назад
Virtson
37 летРоссия
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22 отзыва(-1)
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alex-pro
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сделано в срок, но с некоторыми замечаниями.
Впечатления положительные. Четко сформулированное задание и сроки, но не был предоставлен набор тестовых данных. Своевременная оплата.
BulldozerBSG
Павел 
38 летУкраина
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keenara
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azsoft
44 годаАзербайджан
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Сознательно взялся за срочный проект (хоть и не сложный) и .. пропал в ICQ со след. дня. ;( приватные сообщения проигнорировал! на все отрицательные отзывы отвечает одинаково.
Я всегда бываю ICQ и здесь(weblancer.net). Вы сам пропали.
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