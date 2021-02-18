Написать парсер email-адресов из html страничк

Прикладное ПОЗавершен1 заявка171 просмотр
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Здравствуйте, Михаил!

Нужно написать парсер, который можно положить в папку, где лежат несколько html-файлов (около 300) и чтобы он в них нашел все email-адреса, все телефоны и все ссылки на профили вк.

телефоны и вк есть не везде.

email везде

HTML
3 года назад
seniorbart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$10
2 дня
Михаил хорошо выполнил задачу. Четко сориентировал по срокам и сделал как и договаривались.
Спасибо за заказ! Все отлично, однозначно рекомендую! :)
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