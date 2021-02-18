Написать парсер email-адресов из html страничк

Здравствуйте, Михаил!

Нужно написать парсер, который можно положить в папку, где лежат несколько html-файлов (около 300) и чтобы он в них нашел все email-адреса, все телефоны и все ссылки на профили вк.

телефоны и вк есть не везде.

email везде